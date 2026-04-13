きょうは各地で汗ばむ陽気になり、夏日になる所もあるでしょう。

【写真を見る】岐阜で25℃予想 ことし初の夏日か 各地でヒノキ花粉｢極めて多い｣見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/13 昼）

正午前の名古屋市内は、雲は多いものの日差しが届く時間もあり、朝から気温がぐんぐんと上がっています。この時間は20.9℃で、風は穏やかです。

きょうの午後は、愛知県や岐阜県では晴れ間が広がるでしょう。三重県は雲が多い予想です。各地で空気が乾燥しやすくなるため、火の取り扱いにはご注意ください。



予想最高気温は岐阜で25℃と、ことし初めての夏日になるでしょう。名古屋や高山は24℃と、汗ばむ陽気になりそうです。朝晩と日中の気温差にはお気をつけください。

各地での花粉飛散量「極めて多い」見込み

【花粉情報】

各地で極めて多く飛ぶでしょう。ヒノキ花粉が中心となりそうです。花粉症の方は万全の対策をしてお出かけください。

【週間予報】

あす火曜日もおおむね晴れますが、岐阜県では夕方以降所々で雨が降るでしょう。高山の最高気温は25℃と、6月上旬並みの予想です。その後、あさって水曜日は広く雨が降るでしょう。木曜日は、名古屋や岐阜で夏日になる見込みです。