デビュー3カ月でメンバー活動休止も影響なし？ALPHA DRIVE ONE、圧巻ステージで日本ファンを魅了！

ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が、日本での存在感をさらに強めている。

ALPHA DRIVE ONEは4月12日、Kアリーナ横浜で開催されたグローバル音楽フェス「マイナビ presents The Performance」に出演し、日本のファンの心をつかんだ。

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この日、彼らは1stミニアルバムにしてデビュー作『EUPHORIA』のタイトル曲と収録曲を立て続けに披露し、多彩な魅力を発揮した。『FORMULA』を皮切りに、『Chains』『Cinnamon Shake』『FREAK ALARM』の計4曲をパフォーマンスし、会場の熱気を一気に高めた。

特にALPHA DRIVE ONEは、ファンの熱い歓声を引き出し注目を集めた。圧倒的なパフォーマンスとライブでステージを掌握し、爆発的なエネルギーでグローバル新人グループらしい存在感を強く印象付けた。

（写真提供＝WAKEONE）ALPHA DRIVE ONE

さらに、日本初のファンショーケースを成功裏に終えた彼らは、テレビ朝日の音楽バラエティ番組『M:ZINE』に4月のピックアップアーティストとして出演するなど、多様な日本での活動を通じて影響力を拡大している。

なお、ALPHA DRIVE ONEは6月26日から28日まで、横浜・ぴあアリーナMMでファンコンサートツアー「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] in YOKOHAMA」を開催し、ファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。