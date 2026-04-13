童友社、RCカー「1/14 マクラーレン セナ」など新たに5製品を5月に発売
童友社は、RCカー「1/14 マクラーレン セナ」と「1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4」を5月に発売する。価格はマクラーレン セナが14,080円、ランボルギーニ カウンタックが10,780円。
またRCカー「1/24 フェラーリ F40」、「1/24 ラ・フェラーリ」、「1/24 ランドローバー ディフェンダー」の3製品を5月に発売する。価格は各5,478円。
「1/14 マクラーレン セナ」・「1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4」
1/14スケールの大型RCカーに「マクラーレン セナ」、1/16スケールでは「ランボルギーニ カウンタック」が新登場。「マクラーレン セナ」には手動開閉ギミックが付いている。
どちらも前進後退や右左折を簡単操作で遊ぶことができ、2.4GHzで複数台同時走行が可能。走らせても、飾ってもカッコいいスポーツカーとなっている。【1/14 マクラーレン セナ】 【1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4】
【1/14 マクラーレン セナ】
JAN：4975406308295
価格：14,080円
本体サイズ：340×154×87mm
箱サイズ：400×225×175mm
本体電池：単3形アルカリ乾電池×5本
【1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4】
JAN：4975406308301
価格：10,780円
本体サイズ：297×137×71mm
箱サイズ：380×185×165mm
本体電池：単3形アルカリ乾電池×4本
（共通）
送信機電池：単3形アルカリ乾電池×2本
周波数：2.4GHz
複数台同時走行可能
1/24RCカー3製品が新登場
本体全長約200mmの1/24スケールRCカーに、真っ赤なボディが目を引くフェラーリを再現した2種「1/24 フェラーリ F40」と「1/24 ラ・フェラーリ」、オフロードに強いランドローバー ディフェンダーを再現したRCカー「1/24 ランドローバー ディフェンダー」が新登場する。
ボタン式送信機で、前進・後退・右左折が簡単に操作できる。2.4GHz仕様で複数台同時走行が可能。ライセンスを取得しており、飾っておいても絵になるRCカーとなっている。【1/24 フェラーリ F40】 【1/24 ラ・フェラーリ】 【1/24 ランドローバー ディフェンダー】
【1/24 フェラーリ F40】
JAN：4975406308264
価格：5,478円
本体サイズ：187×87×48mm
【1/24 ラ・フェラーリ】
JAN：4975406308271
価格：5,478円
本体サイズ：197×85×49mm
【1/24 ランドローバー ディフェンダー】
JAN：4975406308288
価格：5,478円
本体サイズ：170×86×83mm
（共通）
箱サイズ：385×120×100mm
本体電池：単3形アルカリ乾電池×3本
送信機電池：単3形アルカリ乾電池×2本
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