5月 発売予定 【1/14 マクラーレン セナ】 価格：14,080円 【1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4】 価格：10,780円 【「1/24 フェラーリ F40」・「1/24 ラ・フェラーリ」・「1/24 ランドローバー ディフェンダー」】 価格：各5,478円

童友社は、RCカー「1/14 マクラーレン セナ」と「1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4」を5月に発売する。価格はマクラーレン セナが14,080円、ランボルギーニ カウンタックが10,780円。

またRCカー「1/24 フェラーリ F40」、「1/24 ラ・フェラーリ」、「1/24 ランドローバー ディフェンダー」の3製品を5月に発売する。価格は各5,478円。

「1/14 マクラーレン セナ」・「1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4」

1/14スケールの大型RCカーに「マクラーレン セナ」、1/16スケールでは「ランボルギーニ カウンタック」が新登場。「マクラーレン セナ」には手動開閉ギミックが付いている。

どちらも前進後退や右左折を簡単操作で遊ぶことができ、2.4GHzで複数台同時走行が可能。走らせても、飾ってもカッコいいスポーツカーとなっている。

【1/14 マクラーレン セナ】【1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4】

【1/14 マクラーレン セナ】

JAN：4975406308295

価格：14,080円

本体サイズ：340×154×87mm

箱サイズ：400×225×175mm

本体電池：単3形アルカリ乾電池×5本

【1/16 ランボルギーニ カウンタック LPI 800-4】

JAN：4975406308301

価格：10,780円

本体サイズ：297×137×71mm

箱サイズ：380×185×165mm

本体電池：単3形アルカリ乾電池×4本

（共通）

送信機電池：単3形アルカリ乾電池×2本

周波数：2.4GHz

複数台同時走行可能

1/24RCカー3製品が新登場

本体全長約200mmの1/24スケールRCカーに、真っ赤なボディが目を引くフェラーリを再現した2種「1/24 フェラーリ F40」と「1/24 ラ・フェラーリ」、オフロードに強いランドローバー ディフェンダーを再現したRCカー「1/24 ランドローバー ディフェンダー」が新登場する。

ボタン式送信機で、前進・後退・右左折が簡単に操作できる。2.4GHz仕様で複数台同時走行が可能。ライセンスを取得しており、飾っておいても絵になるRCカーとなっている。

【1/24 フェラーリ F40】【1/24 ラ・フェラーリ】【1/24 ランドローバー ディフェンダー】

【1/24 フェラーリ F40】

JAN：4975406308264

価格：5,478円

本体サイズ：187×87×48mm

【1/24 ラ・フェラーリ】

JAN：4975406308271

価格：5,478円

本体サイズ：197×85×49mm

【1/24 ランドローバー ディフェンダー】

JAN：4975406308288

価格：5,478円

本体サイズ：170×86×83mm

（共通）

箱サイズ：385×120×100mm

本体電池：単3形アルカリ乾電池×3本

送信機電池：単3形アルカリ乾電池×2本

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