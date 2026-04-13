【あみあみ秋葉原：ガンプラ・プラモデル・アクションフィギュア商品 抽選販売】 抽選期間：4月13日12時～4月19日23時59分 当選発表：4月22日12時 予定 指定販売日時：4月25日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、4月25日に発売予定のガンプラ・プラモデル・アクションフィギュア商品の抽選販売を実施している。応募期間は4月19日23時59分まで。当選発表は4月22日12時より行なわれる。

今回抽選販売の対象となる商品は、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」のほか、美少女プラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」、アクションフィギュア「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」の計4商品。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日4月13日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。

なお以前まであみあみラジオ会館店の抽選販売で使用していた「PassMarket」が6月30日を以ってサービス終了となるため、今回の抽選販売より「LivePocket」に移行している。

「HG 1/144 アリュゼウス」

□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 アリュゼウス」抽選販売のページ

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」

□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」抽選販売のページ

「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」

□あみあみ秋葉原店「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」抽選販売のページ

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」

□あみあみ秋葉原店「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」抽選販売のページ

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