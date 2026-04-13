あみあみ秋葉原にてガンプラ「HG アリュゼウス」など4月25日発売商品の抽選販売実施！「HG Ξガンダム（キルケーの魔女）」「30MP 式波・アスカ・ラングレー」などが対象
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、4月25日に発売予定のガンプラ・プラモデル・アクションフィギュア商品の抽選販売を実施している。応募期間は4月19日23時59分まで。当選発表は4月22日12時より行なわれる。
今回抽選販売の対象となる商品は、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」のほか、美少女プラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」、アクションフィギュア「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」の計4商品。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日4月13日より申込を開始しており、購入時には「LivePocket（ライブポケット）」のマイページで確認できる「整理券画面」のQRコードを提示する必要がある。
なお以前まであみあみラジオ会館店の抽選販売で使用していた「PassMarket」が6月30日を以ってサービス終了となるため、今回の抽選販売より「LivePocket」に移行している。
「HG 1/144 アリュゼウス」
□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 アリュゼウス」抽選販売のページ
「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」
□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」抽選販売のページ
「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」
□あみあみ秋葉原店「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」抽選販売のページ
「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」
□あみあみ秋葉原店「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」抽選販売のページ
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) April 13, 2026
4/25(土)発売予定
「HG 1/144 アリュゼウス」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/zwoGpoFt7R…
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) April 13, 2026
4/25(土)発売予定
「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/X6D0r80cS2…
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) April 13, 2026
4/25(土)発売予定
「30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.)」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/LKGoB85iPU…
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) April 13, 2026
4/25(土)発売予定
「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダーアギト グランドフォーム 25th Anniversary Ver.」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/jLRSUk3eZS…
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