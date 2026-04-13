フィギュアスケート女子で元世界女王の浅田真央さんが１３日、東京・立川市の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた木下グループの入社式に、サプライズ登場した。この日は、同グループに所属するフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組ら、選手も出席。浅田さんの名前が呼ばれると、３３３人の新入社員からはどよめきが起こった。

浅田さんは新入社員代表の島田高志郎に、花束を贈呈。マイクを持ち、「皆さん、初めまして。浅田真央です」とあいさつ。「新たなスタートを一歩踏み出すには、期待や不安、様々な気持ちを感じていらっしゃると思います。今後、困難なことに直面した時には、周りの仲間と助け合い、そして、どんなことがあっても諦めず前に進んで挑戦していただければと思います。私も、このＭＡＯリンクで、木下ＭＡＯアカデミーとして成長していけるよう努めてまいります。皆さんも、一緒に頑張りましょう。本日は入社、誠におめでとうございます」と、言葉を贈った。