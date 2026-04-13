原菜乃華、プリマハム会長の珍レポートに照れ笑い 調理した『香薫』見て「本物みたい」
俳優の原菜乃華が13日、都内で行われたプリマハム『香薫 あらびきポーク』テレビCM発表会に参加した。
【全身ショット】『香薫』カラーのチェックスカートで登場した原菜乃華
『香薫』カラーのスカートにホワイトのトップスをあわせたCM衣装で登場。CMキャラクターに選ばれたことについて「幼いころから食べてきたので選んでいただけて、すごくうれしかったです」とにっこり。そして「何より母が喜んでくれました。『いつも食べてるじゃん！うれしい！』と言っていました」と家族の反応も明かした。CMソングも原が歌唱。「実は私が歌っていまして。何度もこだわったので耳を澄まして聴いていただけたら」とはにかんでいた。
その後、『香薫』を調理して試食することに。普段の料理事情について問われると「あんまりしないんですけど『香薫』は焼いただけでおいしいので朝に食べたりします」と明かす。蒸し焼きの“王道炒め”がメインだそうで「私みたいな不器用な人でも朝から焼くだけでおいしいご飯を食べられるのでオススメです！」とアピールした。おいしい香りを漂わせて調理は終了。試食した原は「いつも通り最高においしいです！」と舌鼓を打った。
流れでプリマハムの千葉尚登会長もしっかり調理できたか試食することに。千葉会長は「見た目はかなり本物のように見えますね」とウィンナーを見た感想を言い、原は「本物です…」と照れ笑い。なんでもプリマハム社員は見ただけで『香薫』を見極められることからの発言だったそう。
実食した千葉会長は「〇」を掲げ「おいしかったです！ウィンナーソーセージは生でも食べられますけど、温めることと脂が溶けてとてもおいしくなります。当社の製品は蒸し焼きの“王道炒め”をオススメしておりますが、まさにそうなっております」と合格判定。「先ほど、お弁当に弊社の担当が作ってくれたんですが、それよりも断然、原さんの方がおいしいです」と千葉会長が絶賛すると、原は「ホントですか！やった！」と大喜びだった。
CMは「会いたかったよ、香薫！」と愛おしそうに語り掛けるシーンから始まり、焼き上がった香ばしいウィンナーに自然と笑顔になる原の姿が。原による「香薫ソング」も流れる。20日から全国で順次放映される。
【全身ショット】『香薫』カラーのチェックスカートで登場した原菜乃華
『香薫』カラーのスカートにホワイトのトップスをあわせたCM衣装で登場。CMキャラクターに選ばれたことについて「幼いころから食べてきたので選んでいただけて、すごくうれしかったです」とにっこり。そして「何より母が喜んでくれました。『いつも食べてるじゃん！うれしい！』と言っていました」と家族の反応も明かした。CMソングも原が歌唱。「実は私が歌っていまして。何度もこだわったので耳を澄まして聴いていただけたら」とはにかんでいた。
流れでプリマハムの千葉尚登会長もしっかり調理できたか試食することに。千葉会長は「見た目はかなり本物のように見えますね」とウィンナーを見た感想を言い、原は「本物です…」と照れ笑い。なんでもプリマハム社員は見ただけで『香薫』を見極められることからの発言だったそう。
実食した千葉会長は「〇」を掲げ「おいしかったです！ウィンナーソーセージは生でも食べられますけど、温めることと脂が溶けてとてもおいしくなります。当社の製品は蒸し焼きの“王道炒め”をオススメしておりますが、まさにそうなっております」と合格判定。「先ほど、お弁当に弊社の担当が作ってくれたんですが、それよりも断然、原さんの方がおいしいです」と千葉会長が絶賛すると、原は「ホントですか！やった！」と大喜びだった。
CMは「会いたかったよ、香薫！」と愛おしそうに語り掛けるシーンから始まり、焼き上がった香ばしいウィンナーに自然と笑顔になる原の姿が。原による「香薫ソング」も流れる。20日から全国で順次放映される。