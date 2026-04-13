フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が13日、都内で行われた所属の木下グループの入社式にサプライズで登場。大逆転を演じた五輪フリーの演目でリフトなどを披露し、新入社員たちにエールを送った。

演技後に、息を切らせながらマイクを握った三浦はスピーチで時折、言葉に詰まりながら「一つ一つの経験がこれからの自分をつくっていくと信じて、何事も楽しみながら、たくさんことにチャレンジしてほしい」とあいさつ。

式後の囲み取材では木原が「2人でコメントを練習してきて、呪文のようにずっと唱え続けていた。璃来ちゃんは緊急用で（カンペを）書いてきたんですけど、途中で飛んじゃったらしくて…」と明かすと、三浦も「本当は見ないように完璧に覚えて挑んだが、あまり慣れないコメントだったので頭に真っ白になってしまった」と苦笑いでハプニングを振り返った。

入社式への参加はりくりゅうペアにとっても初めての経験で、新たなチャレンジの一つ。木原は「自分たちもたくさん失敗して、失敗から学ぶこともあった。皆さんのご活躍を期待しています」と語り、三浦も「これからたくさん大変な思いもすると思うが、私たち自身も似たところがある。何も分からない状態からこつこつと積み重ねを大事にしてほしい。私たちもこれから成長していけたら」と話した。