「チョコプラ長田」がクルマを“爆買い”中!?

お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんが2026年4月3日にYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」を更新し、新たな愛車が納車されたと明らかにしたことで、「異常なハイペース」だと話題を呼んでいます。

公開された動画のタイトルは、「【6台目購入】実は抽選で当たっていました。〈光岡M55〉」。

【動画】超カッコいい！ これが「チョコプラ長田」に納車された世界100台限定の「希少車」です！ 動画で見る

なんと長田さんにとって6台目となる愛車、光岡自動車「M55」（エムダブルファイブ）の納車式の様子が公開されたのです。

実は、2024年1月に公開されたYouTubeにてM55を視察している長田さん。

それがここに来ての納車に至った理由は、「抽選だったんです。で、見事に抽選で当たりまして。買いました！ 納車でございます」（長田）とのこと。

抽選に当たるかどうか不明だったため、これまでM55に食指を伸ばしていた事実を伏せていたというわけです。

実際にM55を前にして「カッコいい……ヤバい！」と、興奮が抑えきれない様子の長田さん。

外観で目を引くのは、2連ライトが印象的なフロント部です。

今回のYouTubeで共演しているお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍さんも「アメ車のテイストもあるよね」と、M55のレトロな雰囲気に惹かれているようでした。

さらに、オプションで付けたというギザギザのリアガラスカバーにも注目。

日除けやプライバシー保護が目的のカバーですが、長田さんは「これ付いてるクルマ、なかなかないですからね」とドヤ顔でした。

このようなカスタムは、まだまだ続くそう。たとえば、今のボディカラーであるグレーはフィルムラッピングで、近日中にブラックに変更する予定のようです。

続いて車内に目を移すと、高級感を漂わせるシートには金属製のハトメ加工が施されていました。

シフトノブもなつかしのデザインになっており、「レトロと今が融合している感じ」と、長谷川さんはこのクルマには前のめりの様子です。

ちなみに、長田さんが購入したのは光岡自動車の創業55周年を記念した「M55 Zero Edition」。マニュアルミッション車のみが設定された、100台限定のモデルです。

そんなレア車をゲットした長田さんは「100台限定です。100人しか持っていないの、これ！ 100分の1」と、その希少性を強調していました。

そういえば、2026年1月更新のYouTubeにてトヨタ「GRヤリス」購入の様子を公開している長田さん。異常なハイペースで愛車が増えていますが、今回のM55はなんと「今月、2台目の納車」だそうです。

すでに7台分の駐車スペースを確保済みという長田さんに、長谷川さんからは「ペースがおかしい」と納得のツッコミが入っていました。

YouTubeのコメント欄には「6台目って本当に凄い」「あと一台買えば一週間違うクルマ乗れるな」と、視聴者から驚きの声が続々と寄せられています。