LE SSERAFIMが、2ndアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』を5月22日にリリース。また、リードシングル「CELEBRATION」を4月24日に先行配信する。

（関連：【映像あり】LE SSERAFIM、2ndアルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』ロゴモーション）

本作は、2023年5月にリリースした1stアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオアルバム。5人のメンバーが恐怖心を受け入れ、自分と向き合う過程で経験した変化と成長を描いている。デビュー当初、“恐れがないから強い”と語ったLE SSERAFIMは、今回のアルバムを機に“恐れを知っているからこそ、より強くなれることができた”という新たなメッセージをアルバムに盛り込んだ。

リードシングル「CELEBRATION」は、5人のメンバーが恐怖心を受け入れて、自分と向き合う内面的な強さを持ったことを讃える楽曲となっている。

また、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSにて本作のロゴモーションが公開された。今回は、淡い雰囲気に“FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL”（私たちは恐れのない人間ではないので、むしろ強い）というフレーズが浮かび上がり、やがてアルバム名の『‘PUREFLOW’』が“POWERFUL”のアナグラムであることが明らかになる。

本作のアルバムロゴは、2段階の流れで構成されており、1つ目は、内面のエネルギーが凝縮された状態を表しており、中心部の強烈な光は揺るがない強さを、柔らかな縁どりは内面の温もりを象徴している。2つ目は、凝縮されたエネルギーが外部へ拡散し、世界と接する過程が表現されている。青い色合いの絵の具が滲んでいき、アルバム名の『‘PUREFLOW’』に込められた純粋なイメージを視覚化している。

（文＝リアルサウンド編集部）