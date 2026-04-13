マスターズ連覇のマキロイは2位キープ 松山英樹14位【男子世界ランキング】
4月12日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈連続写真〉“頭残し”が減った？ 松山英樹のスイングにある変化
海外男子メジャー初戦「マスターズ」で連覇を達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）は100ポイントを獲得。順位は2位から動かなかったが、ランキング1位スコッティ・シェフラー（米国）との差を縮めた。同大会で12位タイに入った松山英樹は14位をキープ。日本勢2番手以下は久常涼（56位）、中島啓太（126位）、金谷拓実（128位）、比嘉一貴（139位）、金子駆大（192位）、平田憲聖（204位）が続いている。日本男子国内初戦「東建ホームメイトカップ」で初優勝を果たした石坂友宏は、138人抜きとなる412位に急浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
マスターズ 最終結果
マスターズ優勝のマキロイは7億円を獲得 12位の松山英樹はいくら稼いだ？
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松山英樹、4日間で得た“半々”の満足「来年は優勝争いできるように」
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