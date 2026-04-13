マキロイが記録ずくめV！ マスターズ連覇は史上4人目、通算20億円でウッズ超え
＜マスターズ 最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞初日から首位をキープしたローリー・マキロイ（北アイルランド）が、36歳11カ月8日で「マスターズ」2勝目を挙げて、メジャー通算6勝目、米国男子ツアー通算30勝に到達した。
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記録ずくめの勝利となった。マスターズ連覇は、1965と66年のジャック・ニクラス（米国）、1989年と90年のニック・ファルド（イングランド）、2001年と02年のタイガー・ウッズ（米国）に続く史上4人目となった。メジャー6勝はリー・トレビノ（米国）、ファルド、フィル・ミケルソン（米国）に並び歴代12位。また、過去30年で最終日にダブルボギーを打ってマスターズを勝ったのは、08年のトレバー・イメルマン（南アフリカ）、22年のスコッティ・シェフラー（米国）、そしてマキロイの3人のみ。マキロイのマスターズ通算獲得賞金は1300万ドル（約20億7600万円）を突破した。2009年の初出場から18度目の出場で、歴代1位に浮上。5度優勝を誇るウッズらを上回った。マキロイはこの勝利に「5つ目のメジャーを勝つまでに10年かかったが、その後の6つ目は比較的早く訪れた。（目標の）数字は決めていないが、ここで止まりたいとはまったく思っていない」と語り、さらなるメジャー制覇への意欲をにじませた。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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