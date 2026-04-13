◇MLB ツインズ 8-2 ブルージェイズ(日本時間13日、ロジャース・センター)

ブルージェイズ・岡本和真選手が「5番・サード」で先発し、4打数無安打1四球。3試合連続無安打となりました。

前日の試合は欠場し、2試合ぶりのスタメン出場。第1打席は2アウト3塁のチャンスでしたが、初球から4球連続ボールとなり四球を選びます。

チームが3回までに7点のリードを許して迎えた3回裏の第2打席は、2アウト1、2塁と追い上げるチャンス。しかしカウント3-1からインローの直球でセンターフライに打ち取られ、好機を逃しました。

5回の第3打席は2アウト2塁とまたも得点圏に走者がいる状況でしたが、ファウルで粘ったあとの7球目、外角高めのカットボールに空振り三振。7回の第4打席も2アウト2塁でショートゴロに倒れます。

1アウト1塁で迎えた9回の第5打席はショートゴロでダブルプレーとなり、この試合最後の打者となった岡本選手。再三のチャンスも打点を挙げられず4打数無安打1三振1四球の結果に終わり、打率は.204となりました。