立憲・水岡代表「憲法改正ありきで議論進むことに危機感」　高市総理の意欲表明に

立憲民主党の水岡代表は13日、高市総理大臣が自民党大会で憲法改正に強い意欲を表明したことを受け、「憲法改正ありきで議論が進むことに危機感を持っている」と懸念を示した。

12日に行われた自民党大会では、「憲法改正原案の国会提出を目指す」などとする運動方針が採択され、自民党総裁の高市総理は「改正の発議にメドが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と演説した。

水岡氏は、「私達としては“論憲”をしていきたいという態度で来た。静かな環境で落ち着いてしっかりと議論していくということを常に考えていた。その方向性は変わらない」としたうえで、「かなり自民党は前のめりだ。憲法改正ありきで議論が進むことに対する危機感を私は持っている」と強調した。

また、13日の会見で水岡氏は、沖縄県の在日アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設について、「立憲民主党として辺野古基地建設の反対の立場は変わっていない」と表明した。

辺野古移設の是非について、立憲と公明党の衆院議員が合流して結成した中道改革連合の小川代表（立憲出身）は、「軽々に言うこと自体が無責任だ」として明言を避けている。