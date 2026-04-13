【マスターズ】

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昨年大会の優勝でキャリアグランドスラムを達成したR・マキロイ（36）は重圧から解放され、今年の大会は楽な気持ちで現地に入ったはずだ。実際、初日は5アンダーで首位に並び、2日目は65と大爆発。2位に6打差をつけて独走するかと思われた。

ところが、3日目はスコアを1打落とし、65を出したツアー2勝のC・ヤング（28）に並ばれた。

マキロイの「首位陥落」で思い出すのは2011年大会。通算12アンダーで2位に4打差で迎えた最終日はまさかの80。4アンダー15位に沈んだ。

近年では、23年全米オープンで最終日のバックナインでスコアを落とし、1打差でW・クラーク（32）に惜敗。翌年の同大会は3打差2位から逆転Vを狙い、一時はトップに立つも、競り合いの中、終盤の16番、18番で1メートルのパットを外して自滅。B・デシャンボー（32）に屈したことから、「14年の全英から長いことグランドスラムに手が届かないのはメンタルに問題があるのでは」と言われてきた。

そして迎えた今年の最終日は大混戦になった。

マキロイは4番パー3のダブルボギーなどでスコアを伸ばせず、前半終了時はJ・ローズと並んぶ11アンダー。3打差以内に8人がひしめく団子状態だったが、誰が勝ってもおかしくない接戦を制したのはマキロイだった。「アーメンコーナー」を12番、13番の連続バーディーで13アンダーとし、2位グループに3打差をつけて抜け出すと、その後は第1打を右に曲げた18番で1打落とすも逃げ切った。

史上4人目の連覇を果たしたグランドスラマーは前日、「すでにグリーンジャケットを着た経験がある。明日はもう少し自由な気持ちでプレーするつもりだ。攻撃的なプレーと自信を持ち続けることが重要だ」と語っていた。それを実行できたのは昨年、「4大メジャー制覇」の呪縛から逃れたからだろう。「メンタルに問題あり」という者はもういない。

2アンダー29位発進の松山英樹は5アンダー12位だった。

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マスターズといえば、同大会3勝のニック・ファルドによる“怒りの発言”が波紋を広げている。矛先が向けられているのは、先日、薬物絡みの交通事故を起こしたタイガー・ウッズだ。ファルドの怒りは尋常ではない。いったい、どのような批判を展開しているのか――。●関連記事 【もっと読む】レジェンドがブチギレた！ 醜聞まみれのT・ウッズ、PGAツアー役員報酬“年間数十億円”の異常構造 では、それらについて詳しく報じている。