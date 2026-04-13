女優の原菜乃華が１３日、都内で行われたプリマハム「香薫（こうくん）あらびきポーク」のＴＶＣＭ発表会に出席した。

２０日から全国でオンエアされる新ＣＭに出演する原は、新ＣＭキャラクターに就任し「幼い頃から食べてきたので、うれしかったです。何よりも母がとっても喜んでくれました。『ウソ、いつも食べてるじゃん。うれしい〜』って言っていました」と、親孝行に胸を張った。

「香薫」を食べたいシチュエーションを問われると、「妹の運動会がそろそろあると思うので一緒にグランドで食べたら楽しい一時になると思います」と笑顔。自身のお弁当でも「香薫」が入っていたことも。「（量は）タッパー全部。タコさんの形に切ってもらって、そのまま全部敷き詰めてもらいました。私が好きなので。家族は彩りを気にしますが、全部香薫にしてもらいました。友だちにもシェアしました」と話し、報道陣を驚かせた。

司会者から「香薫」の王道炒めに挑戦してほしいと告げられると「やった〜！」と喜び、チャーミングな一面ものぞかせた。普段は料理はあまりしないと言うが、「私みたいな不器用な人でも、焼いただけで朝からおいしい食事ができる」と太鼓判を押した。試食した同社の千葉尚登代表取締役会長から合格の〇印を掲げられると、「緊張しました。合格をもらえてよかったです」と胸をなで下ろした。

プリマハムは１９３１年の創業以来、ハム・ソーセージを中心に展開。２００２年から発売開始した「香薫」は、同社を代表とする人気ブランド。香りとジューシーな味わいが特徴だ。