“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、木下グループ入社式にサプライズ登場 パフォーマンス披露
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が13日、東京・MAOリンク立川立飛で行われた『木下グループ 入社式』にサプライズ登場。新入社員にエールを送った。
【動画】“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、新入社員にエールもど忘れ？
三浦＆木原ペアの登場を聞かされていなかった新入社員は、2人の姿が見えるとどよめき。2人は新入生の前でパフォーマンスを披露した。
パフォーマンス後は、三浦が「私たちは何事もポジティブに変換して考えたり、逆境でも楽しもうという気持ちを大切にしてきました。これからの皆さんの人生において、思うようにいかないこともたくさんあると思いますが、何事も楽しみながらたくさんのことにチャレンジしてほしいです」、木原が「日々の積み重ねを大切にしていただけたらと思います。私たち陸竜も日々の努力の積み重ねを大切にしてきました。皆様にも失敗を恐れず、さまざまなことに挑戦していただけたらと思います。心から皆さんの活躍を応援しています」とエールを送った。
また、新入社員答辞は、社員アスリートとして入社した島田高志郎が担当。スーツ姿のままパフォーマンスし、「皆さんへの感謝をお伝えするとともに、決意を述べさせていただきます」と伝えた。
入社式には、三浦＆木原ペアのほか、同グループに所属するフィギュアスケーターの長岡柚奈＆森口澄士ペア、吉田唄菜＆森田真沙也ペア、島田麻央、千葉百音がパフォーマンスを披露。300人を超える新入社員を迎えた。
【動画】“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、新入社員にエールもど忘れ？
三浦＆木原ペアの登場を聞かされていなかった新入社員は、2人の姿が見えるとどよめき。2人は新入生の前でパフォーマンスを披露した。
また、新入社員答辞は、社員アスリートとして入社した島田高志郎が担当。スーツ姿のままパフォーマンスし、「皆さんへの感謝をお伝えするとともに、決意を述べさせていただきます」と伝えた。
入社式には、三浦＆木原ペアのほか、同グループに所属するフィギュアスケーターの長岡柚奈＆森口澄士ペア、吉田唄菜＆森田真沙也ペア、島田麻央、千葉百音がパフォーマンスを披露。300人を超える新入社員を迎えた。