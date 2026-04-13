お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（47）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。合格した美大の大学名を初公表した。

土屋は10日にこの春から美大に進学することを報告。「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな50手前の超絶浪人生に貴重な一枠を与えてくれた大学に感謝し、より一層勉強します」と意気込んでいた。

この日の「ラジオビバリー昼ズ」で大学名を初公表することに。土屋が「行ってる大学は高田先生の前で発表しようと思って取っておきました」と話すと、放送作家でタレントの高田文夫は「やっとスクープができるよ」と喜んだ。

土屋は「私が今通っている美大というのは日本大学芸術学部でございます。高田先生の後輩になります」と発表。日芸出身の高田が「あそこが一番難しいんだろ？だって俺が出たんだもん」と口にすると、土屋は大笑いしながら「おっしゃる通りです。大変でした。なんとか入れました」と明かした。高田は「素晴らしいじゃない」とたたえた。

ラジオ出演前に東京・江古田キャンパスで1限の授業を受けたといい、「（到着が）ギリギリになっちゃった」と謝罪。高田は「どんどん行ってください」とエールを送った。

土屋は「4年制の創価大学を出ているので編入学試験を受けた」と説明。「順調だったら3年（で卒業）。学歴詐称にならないようにちゃんと単位を取って卒業を目指して」と意気込んだ。この日も「ラジオビバリー昼ズ」、「ナイツ ザ・ラジオショー」の2つの生放送出演後、大学に戻って5限を受けることを明かした。