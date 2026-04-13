ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え…これって私が作った服？」ママ友にプレゼントしたハンドメイド… 「え…これって私が作った服？」ママ友にプレゼントしたハンドメイド作品をフリマアプリで発見…！はっきり言うべき？ 「え…これって私が作った服？」ママ友にプレゼントしたハンドメイド作品をフリマアプリで発見…！はっきり言うべき？ 2026年4月13日 12時31分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 気さくで親切な則子さんだから、最初のリクエストは自然に応じていた鈴子。でも、要望が『アクセサリー』『バッグ』『子どもの衣装』…と増えていったのです。そして、あるSNSをチェックしていた時…自分の作品がフリマアプリに出品されているのを発見してしまいます。>>【まんが】価値観の違うママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】価値観の違うママ友 「ヤバい先生が来た…」初授業で1時間まるごと自慢話！ 私が一番って言いたいのは分かったけど…同僚は嫌な予感しかしない！ 「私はこう生きるしかなかった…」母の歪んだ期待によって壊された人生【夫を狙う相談女 第19話】