「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在でＪＸ金属<5016.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



１３日の東証プライム市場でＪＸ金属が７日ぶりに反落。同社は半導体製造時に使う金属の薄膜材料「スパッタリングターゲット」で世界シェア６割を誇る。また、データセンターの通信設備に使う「インジウムリン基板」の需要拡大が評価されている。非鉄セクターのＡＩ・半導体関連株として物色人気が膨らみ、売買代金で上位に顔を出している。株価は３月３日につけた４７６８円の最高値更新を狙う動きとなっているが、足もとでは高値警戒感も出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS