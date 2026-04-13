進和<7607.T>が３日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算が、売上高４４７億７１００万円（前年同期比６．１％増）、営業利益２９億１３００万円（同２７．２％増）、純利益２０億５３００万円（同２３．８％増）となり、従来予想の営業利益２１億円を大きく上回って着地したことが好感されている。



国内の労働人口減少を背景にスマートファクトリーイノベーション事業が伸長したことに加えて、価格転嫁や経費削減など適正な利益確保に向けた前期からの取り組みが徐々に浸透したことが利益を押し上げた。なお、２６年８月期通期業績予想は、売上高８７０億円（前期比１．０％増）、営業利益４３億円（同５．２％減）、純利益３１億円（同６．４％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS