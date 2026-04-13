藤井風のスタッフ公式Xが更新。日本時間4月12日に出演した、アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（『コーチェラ』）の記念ショットが公開され、世界中のファンの注目を集めている。

【写真】①藤井風、『コーチェラ』の熱気溢れるショット【動画】②③パフォーマンス映像 ④パフォーマンス全編（リプレイ映像）⑤藤井のコーチェラ看板＆練習風景

■藤井風、圧巻のパフォーマンスで盛り上げたステージの熱狂をシェア

ステージでは、「It’s Alright」「まつり」「Casket Girl」「I Need U Back」「何なんw」「Okay, Goodbye」「You」「Prema」「死ぬのがいいわ」「Hachikō」の全10曲を披露した藤井。会場となったMojaveステージを埋め尽くす観衆を前に、圧倒的な歌唱と存在感で魅了した。

今回公開されたのは、「コーチェラ、ありがとう（手ハートの絵文字）」とコメントを添えた3枚の写真だ。

1枚目は、晴れ渡る青空の下でバンド＆コーラスメンバーと並んだ記念ショット。中央に立つ藤井は、アースカラーのゆったりとしたシルエットの衣装をまとい、サングラスを手に自然体の佇まいを見せている。

2枚目は、Mojaveステージを埋め尽くす観衆を前に歌う姿を、ドラム後方から捉えた1枚。そして3枚目はステージを全身で楽しむ藤井の後ろ姿。手を掲げて応える観客の熱狂がダイレクトに伝わってくる。

SNSでは、「Coachella初出演おめでとう！」「素晴らしいメンバーとのステージ、最高でした」「風くんの初めてのコーチェラの景色を、ステージから一緒に見ているような気分になれる写真！」など、祝福や感動の声の他、「来週も楽しみ！！」と、4月18日（日本時間19日）に控える2週目のステージへの期待の声も寄せられている。

■『コーチェラ』での藤井のパフォーマンス動画も次々公開

ユニバーサルミュージックのSNSでは「まつり」の一部パフォーマンス動画が公開。さらに『コーチェラ』公式YouTubeチャンネルでは「Okay, Goodbye」のフルパフォーマンスに加え、Mojaveステージのリプレイ映像として全編を視聴することができる。

■動画：藤井風のパフォーマンス「Mojave - Live from Coachella 2026」（リプレイ）

■写真：藤井風の『コーチェラ』の看板ショット＆練習風景