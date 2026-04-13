Mrs. GREEN APPLE『テレビ×ミセス』で新企画始動！スタジオライブでは「StaRt」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』のレギュラー第2回が、4月13日20時55分から放送される。

■M!LK塩崎太智もスタジオに登場

今回から、ミセスメンバーが自ら学校や職場に繰り出し、日本中に眠る才能を見つけ出す新企画「スター発掘×ミセス」が始動。記念すべき初回は、名門女子高で生徒たちの「自慢の友達」を探し出す。果たして、ミセスを唸らせる“スターの原石”は見つかるのか!?

スタジオには、塩崎太智（M!LK/「崎」は、たつさきが正式表記）、津田篤宏（ダイアン）、あばれる君というバラエティ豊かな面々がゲストとして登場。渋谷凪咲とともに、ミセスと白熱のゲーム対決を繰り広げる。「グリーンアップルティーチャレンジ」では、巨大な急須を操る超難関ミッションに挑戦。さらに、平衡感覚を失った状態でランウェイを駆け抜ける新ゲーム「ぐるぐるバットランウェイ」では、再びミセスが粉まみれの危機に…!?

スタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEのメジャーデビュー作『Variety』のリード曲「StaRt」を披露。始まりの季節にふさわしい本楽曲を、冠レギュラーならではのエネルギッシュな演出で届ける。

(C)TBS

■番組情報

TBS系『テレビ×ミセス』

04/13（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：塩崎太智（M!LK）、渋谷凪咲、津田篤宏（ダイアン）、あばれる君

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/