Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新し、ネピアのCMオフショットを公開した。

【写真＆動画】目黒蓮「ネピア」CMオフショット（全2投稿）／新CM＆メイキング

■目黒蓮、ネピアCMオフショットをたっぷり公開

目黒は「ネピア営業目黒です！」と投稿。あわせて、「日本も今花粉で大変かな？ 今僕は花粉と毎日戦ってます」「ネピア、たくさんカナダに持ってきてまじでよかった」と近況も明かした。

公開された写真では、黒のスーツにグリーンのネクタイを合わせた装いで登場。ボックスティッシュやトイレットロールなど、ネピアの商品を手にしたショットが並ぶ。

屋外カットでは、リュックを背負い、商品を抱えて歩く姿も。爽やかな笑顔を見せたほか、真剣な表情も披露している。

すらりとしたスタイルの良さと清潔感が際立っており、何気ない場面まで絵になる仕上がりだ。

■ミニチュアキーホルダーも紹介「ネピアティシュくん気になる」

投稿の最後では、ミニチュアのキーホルダー写真も公開。目黒は「最後の写真は、初めてネピアの撮影したときだったかな？ 終わったあとにネピアさんからかわいいミニチュアのキーホルダーもらった！」と明かし、日本ではダイニングテーブルのティッシュの横に並べていたものの、出張準備の際に持ってきたことも報告した。

続けて、「最近ネピアティシュくん気になる。笑」「ネピアティシュくん、カナダ来れる～？」とつづっており、遊び心のあるコメントからも、ネピアへの親しみが伝わってくる投稿となっている。

SNSでは「爽やかさ1000%」「めめの大きな手がたまらん」「安定にかっこいい」「センター分けメロすぎる」「どれもイケメンで目が幸せ」「笑顔の破壊力半端ない」「爽やか王子」といった声が寄せられている。

■目黒蓮、ネピアCM過去オフショット

■新CM＆メイキング

Snow Man

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