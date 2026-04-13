Snow Manの公式SNSが、「BANG!!」ダンスプラクティス映像の撮影風景を定点カメラで捉えた動画を公開。揃いの黒スーツで息の合ったダンスを披露するメンバーたちの姿に注目が集まっている。

【動画＆写真】Snow Man「BANG!!」ダンスプラクティス定点カメラ映像／佐久間大介“神々廻コーデ”／「BANG!!」ダンスプラクティス映像

■Snow Manが際立つスタイルと見事に揃ったダンスを披露。何度も変わるフォーメーションにも目を奪われる

公開されたのは、グリーンバックのスタジオでダンスプラクティス映像を撮影している様子を、定点カメラで切り取った映像。

メンバーは全員ブラックスーツにネクタイを合わせた装いで登場し、シックなスタイリングの中でそれぞれのスタイルの良さが目を引く。

映像では、横一列に並んだかと思えば一気に散開し、さらに立ち位置を細かく入れ替えながら次々と形を変えていくフォーメーションが印象的。

人数の多いグループならではの迫力がありながら、動きはぴたりと揃っており、定点だからこそダンス全体の完成度の高さがより際立つ。

広いスタジオ空間を生かしながら、前後左右へと流れるように位置を変えていく構成で、最後まで目が離せない仕上がりとなっている。

■佐久間大介の“小道具トラブル”に岩本照と佐久間が即対応

後半のサビでは、佐久間大介が小道具として使っていたトンカチを落とすアクシデントも。しかもトンカチは2つに分かれ、床に残る場面があった。

それでもパフォーマンスは止まらず、まず岩本照がそのうちの1つをさりげなく蹴って進行の邪魔にならない位置へ排除。続けて佐久間自身も、もう1つを自然な動きの中で蹴って処理しており、アクシデントを感じさせない対応力の高さを見せた。

息の合ったダンスはもちろん、こうしたとっさの判断まで含めて、Snow Manのパフォーマンス力の高さが伝わる撮影風景となっている。

ファンからは「何事もなかったようにハンマーを蹴るのプロすぎる」「スーツのSnow Man強」「この画角だからこそ9人のダンススキルの高さがよくわかる」「ニコイチの連携最高」「圧巻」「さすがの対応力」「9人が横一列に並んだ時かっこよすぎる」といった声が寄せられている。

■“トンカチ”がポイントの佐久間大介“神々廻コーデ”

■Snow Man「BANG!!」ダンスプラクティス映像

Snow Man

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