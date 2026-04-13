オータケ <7434> [東証Ｓ] が4月13日後場(13:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比11.3％増の9.6億円に伸び、通期計画の12.2億円に対する進捗率は79.3％に達し、5年平均の69.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比26.2％減の2.5億円に減る計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の37円→40円(前期は37円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.7％減の2.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.5％→2.1％に悪化した。



株探ニュース