13日13時現在の日経平均株価は前週末比628.35円（-1.10％）安の5万6295.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は306、値下がりは1226、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は166.94円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が90.51円、ＳＢＧ <9984>が57.93円、ファストリ <9983>が45.86円、イビデン <4062>が38.28円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を13.74円押し上げている。次いで安川電 <6506>が10.96円、ＫＤＤＩ <9433>が10.06円、フジクラ <5803>が8.65円、電通グループ <4324>が8.46円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、陸運、食料、情報・通信と続く。値下がり上位には電気・ガス、ゴム製品、空運が並んでいる。



※13時0分8秒時点



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