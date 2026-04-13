元フジアナ・中村江里子、ミラノの自宅を初公開「美術館のようで、本当に素敵！」「センスが良い」 パリから短期移住中の“広々”アパート生活を紹介
フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ミラノ自宅を初公開」と題し、大好きな家具や絵に囲まれたミラノでの生活の様子をお披露目した。
【動画】「美術館のよう」玄関やダイニング、夫婦の寝室…広々としたミラノの自宅を披露する中村江里子
中村は1999年3月にフジテレビを退社し、2001年9月にフランス人実業家シャルル・エドワード・バルト氏と結婚。生活の拠点をパリに移し、04年に長女、07年に長男、10年に次女を出産した。なお、昨年9月からはイタリア・ミラノに1年間の“短期移住”をしている。
この日の動画では、「やっと居心地のいい空間になった」というミラノの自宅を公開。玄関、サロン、夫婦の寝室、クローゼット、キッチン、ダイニングなど、広々とした賃貸アパートの中を順番に紹介した。
天井が4メートルほどあるという賃貸アパートはもともと白を基調とした空間だったというが、扉の色をブルー、扉の縁の色をテラコッタ（赤褐色）に塗り替えたほか、随所にピンクを差し色として壁に塗ることで、少し寂しい印象があったところをオシャレかつ温かみのある空間へと作り変えた。
また、パリから持参した愛用の家具や絵を飾って、居心地の良さを追求。ミラノで購入したアンティーク家具などもあるといい、パリに持ち帰った際に部屋のレイアウト変更や家具の入れ替えを行うのを楽しみにしている様子だった。
コメント欄には「美術館のようで、本当に素敵！」「やはりセンスが良い」「圧巻でした。これだけインテリアや家具小物すべて短期間で仕上げられるセンスと体力羨ましいです」「憧れます。居心地がよい好きな空想創りって大切ですね」「また新たなパリのツームツアーも今から楽しみです」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「美術館のよう」玄関やダイニング、夫婦の寝室…広々としたミラノの自宅を披露する中村江里子
中村は1999年3月にフジテレビを退社し、2001年9月にフランス人実業家シャルル・エドワード・バルト氏と結婚。生活の拠点をパリに移し、04年に長女、07年に長男、10年に次女を出産した。なお、昨年9月からはイタリア・ミラノに1年間の“短期移住”をしている。
天井が4メートルほどあるという賃貸アパートはもともと白を基調とした空間だったというが、扉の色をブルー、扉の縁の色をテラコッタ（赤褐色）に塗り替えたほか、随所にピンクを差し色として壁に塗ることで、少し寂しい印象があったところをオシャレかつ温かみのある空間へと作り変えた。
また、パリから持参した愛用の家具や絵を飾って、居心地の良さを追求。ミラノで購入したアンティーク家具などもあるといい、パリに持ち帰った際に部屋のレイアウト変更や家具の入れ替えを行うのを楽しみにしている様子だった。
コメント欄には「美術館のようで、本当に素敵！」「やはりセンスが良い」「圧巻でした。これだけインテリアや家具小物すべて短期間で仕上げられるセンスと体力羨ましいです」「憧れます。居心地がよい好きな空想創りって大切ですね」「また新たなパリのツームツアーも今から楽しみです」など、さまざまな反響が寄せられている。