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緊張感のある鬼ごっこが楽しめそう。

外はすっかり暖かくなってきましたね。

そうなると、広い公園でバドミントンや隠れんぼをして遊ぶのも楽しそうですが、この春は本格的な鬼ごっこを楽しんでみるのはいかがでしょうか？

4回タッチされたらゲームオーバー。鳴り響くアラームが恐ろしい

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3COINSが新たに発売したのは、「鬼ごっこタッチトイ2個セット」という税込660円の鬼ごっこ専用アイテム。

こちらの商品にはアームバンドが2個付属されているため、鬼役と逃げる役がそれぞれ入れ替わる際でもわざわざアームバンドを付け替える手間が省けます。

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逃げる役の人は、ファミレスのピンポンボタンくらい大きいスイッチを搭載したアームバンドを腕に装着したら、スイッチを1回押してゲームをスタートさせます。あとは、ひたすら逃げるだけです。鬼役は、逃げる人が装着したスイッチを4回タッチした時点で勝利です。

タッチの回数が増えるたびに、アラームはより短い間隔で鳴る仕様となっています。逃げる役の人は、サバイバル映画で何者かに追いかけられる主人公のようなハラハラドキドキ感を味わうことができるでしょう。

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鬼ごっこをいつも以上に楽しくさせてくれるこちらの専用アイテム、4回捕まったときに流れる「ゲームオーバー…。」という声は謎にかなり怖めです。

親子で遊ぶのはもちろん、大人同士でも盛り上がりそうですね。これは是非試してみたい!

Source: 3COINS