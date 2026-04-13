「雨の日用の靴持ってない」人へ！【ハニーズ】1足あると助かる「きれいめシューズ」

「急な雨でお気に入りのシューズが汚れてしまった……」「雨の日は靴選びに困る」── そんな悩みを解決してくれるアイテムを【ハニーズ】で発見しました。編集部が注目したのは、撥水加工が施されたきれいめシューズ。レインシューズはおしゃれなイメージがないという人にもおすすめのアイテムです。オンオフ問わず活用できるシンプルなデザインで、1足あれば頼りになるはず。

足元をすっきり見せるVカットパンプス

【ハニーズ】「やわラクはっ水スクエアパンプス」\2,480（税込）

上品な足元に仕上げてくれる、すっきりとしたV字カットのパンプス。フォーマルにもカジュアルにも馴染むスクエアトゥで、さまざまなシーンで活躍する予感。撥水加工が施されているため、急な雨の日でも安心です。インソールには低反発クッションが使用されており、履き心地の良さも期待できます。

雨の日も履けるバレエシューズ

【ハニーズ】「はっ水バレエシューズ」\2,480（税込）

さり気ないリボンがコーデにひとさじの甘さを添えてくれるバレエシューズ。オーソドックスなデザインで、カジュアルからきれいめまで幅広くマッチします。こちらも撥水機能付きなので、天気が不安定な日にも気兼ねなく履けるのが嬉しいポイント。「長時間履いても疲れにくい1.2cmのローヒール」（公式サイトより）なので、通勤やたくさん歩く日などにもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。