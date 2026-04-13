古来、神々や仙人が住まう神秘の地として崇められてきた吉野・大峯（奈良県・和歌山県）。その長い歴史と深い信仰を貴重な文化財でたどる特別展「神仏の山 吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈りと美―」が奈良国立博物館（奈良市）でこのほど開幕した。修理後初公開となる藤原道長筆の経巻や1000年ぶりに山を下りた大峯山寺の蔵王権現立像など、国宝16件、重要文化財38件を含む167件の品々が聖地へと誘う。6月17日（日）まで。

展示の様子。中央は重要文化財 蔵王権現立像 鎌倉時代 嘉禄2年（1226） 奈良 如意輪寺

奈良県南部の吉野から和歌山県の熊野へと連なる大峯の山々は、日本における山岳修行発祥の地とされる。修験道の場として発展し、平安期には藤原道長ら貴族や天皇が参詣、南北朝期には後醍醐天皇が拠点を置くなど、政治・宗教の両面で重要な役割を担ってきた。本展はこうした歴史的背景を踏まえ、自然と神仏信仰が融合した独自の文化をひもとく。

蔵王権現立像 鎌倉時代（13世紀） アメリカ ロサンゼルス・カウンティ美術館（LACMA ）

目玉の1つは、藤原道長自筆の国宝「紺紙金字経」。紺色の紙に金色で丁寧に書かれているのが特徴で、1007（寛弘4）年、経筒に納めて金峯山に埋められた。未来へ仏法を伝えようとする道長の願いが込められた“祈りのタイムカプセル”だ。近年、金峯山で見つかり、約3年かけて修復された。今回は修理後初めての公開となる。

国宝 紺紙金字阿弥陀経（金峯山経塚出土）（部分） 藤原道長筆 平安時代 寛弘4年（1007）奈良 金峯山寺 【展示期間：5月12日〜24日】

国宝 紺紙金字阿弥陀経（金峯山経塚出土）（部分） 藤原道長筆 平安時代 寛弘4年（1007）奈良 金峯山寺 【展示期間：5月12日〜24日】

吉野・大峯信仰の象徴である蔵王権現像が多数展示されている点も大きな見どころ。憤怒の表情と躍動感あふれる姿で知られる蔵王権現の造形美を間近で見ることができる。さらに金峯山寺蔵王堂の内部空間と秘仏本尊・蔵王権現像を再現したVR映像も上映。幅約18メートルの大型スクリーンに実物大に近いサイズで投影され、その魅力を存分に味わえる。

蔵王権現立像 平安〜鎌倉時代 奈良 大峯山寺

VR映像『金峯山寺』より 製作協力：総本山金峯山寺 製作著作：TOPPAN

展示は全6章構成。山岳修行の祖・役行者と蔵王権現の伝説に始まり、道長の埋経、曼荼羅や神仏像による信仰世界の広がり、後醍醐天皇と吉野の関係、さらに豊臣秀吉による花見の宴など、近世に至るまでの歴史を順にたどる。桃山時代の華やかな美術作品も紹介、信仰の場としてだけでなく、桜の名所としての吉野の側面にも光を当てる。そのほかロサンゼルスから里帰りした蔵王権現立像や、寺外初公開となる如意輪寺の秘仏本尊も登場。

如意輪観音坐像 鎌倉時代 延慶3年（1310） 奈良 如意輪寺

展覧会の音声ガイドナビゲーターは、NHK大河ドラマ「光る君へ」で藤原道長役を演じた俳優の柄本佑さんが務める。開幕前の報道内覧会に現れた柄本さんは「『紺紙金字経』はとてもきれいに書かれていて、道長の並々ならぬ気合いを感じた。蔵王権現立像は同じ時期につくられているのに大きさも表情も違う。そこが見どころ」と語り、「会場はゆったりしていて何時間でもいられる。1周ごとに新たな発見がある」とPR。奈良国立博物館の井上洋一館長は、「（展覧会のために）蔵王権現は1000年ぶりに山を下りた」と、一体ずつ背負って下ろした状況を明かし、「逆を言えば像を山上に上げた際、そこに当時の人々の信仰心があった。そのことも感じてもらえたら」と話した。



