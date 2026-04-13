俳優・鈴木福さんの妹で、俳優の鈴木夢さんが自身のインスタグラムを更新。

留学していることを明かしました。



【写真を見る】【 鈴木福の妹・鈴木夢 】 「留学で韓国に来ています！」「エンタメの最先端である韓国で学べること、その環境に感謝し、1日1日を大切に」





鈴木夢さんは「実は今、留学で韓国に来ています！」と、街角でのオフショットや、航空機に乗っている写真をアップ。







続けて「ミュージカルに目覚めた時、ダンスをもっと頑張りたいと思った時、いつか海外で学べたらな、なんて考えていました。」「それが今こうして形になって、嬉しい気持ちと同時に、気が引き締まる思いです。」と、記しました。







そして「ホストファミリーも温かく迎え入れてくださって、多国籍の友達もできて、韓国語と英語での会話で、まだまだ分からない事も多いですが、楽しく過ごしています！刺激がいっぱい！笑」と、綴りました。









鈴木夢さんは「エンタメの最先端である韓国で学べること、その環境に感謝し、1日1日を大切に、たくさん吸収して、強くなって帰ります！」と、投稿。









続けて「少しだけ形は変わりますが、SNSは発信していきますので、これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです♪⁡」と、ファンに向けて呼びかけています。







【担当：芸能情報ステーション】