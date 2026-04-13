チュートリアル徳井＆桃月なしこ、前代未聞の「官能小説 朗読イベント」開催 八木奈々の登場も決定【概要】
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実とタレント・桃月なしこがW主演を務めたテレビ大阪ドラマ『令和に官能小説作ってます』のスペシャルイベントの開催が決定した。
【画像】すごいワードが記された『令和に官能小説読んでみます』公式グッズ
イベントタイトルは『令和に官能小説読んでみます』で、5月30日に東京・浅草花劇場を舞台に、前代未聞の「官能小説 朗読イベント」となる。
ドラマは、フランス書院で実際に起こった話をベースにした同名小説を原案に、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ストーリーを描いた。
イベントには、官能小説編集部の編集長・玉川丈治役の徳井義実、新人編集者・大泉ましろ役の桃月をはじめ、「鬼畜の鬼」と呼ばれる官能小説家・神室氷雨役の内藤秀一郎、ましろが妄想する「隣人さん」役の八木奈々が登場する。
「長年エロスに関しては人一倍敬意を払ってきた」という徳井が実際の官能小説の朗読に挑戦するほか、深夜ドラマでは異例となった17分間ワンカット撮影の裏話など、放送後だからこそ言える撮影秘話が満載のアフタートークなど企画が盛りだくさんの内容となる。チケット先行抽選受付が、4月19日まで実施。
■イベント『令和に官能小説読んでみます』
開催日時：2026年5月30日（土）
第1部：開場14時00分／開演14時30分
第2部：開場18時00分／開演18時30分
会場：浅草花劇場（東京都台東区浅草2-28-1）
出演：
第1部 桃月なしこ・内藤秀一郎・八木奈々
第2部 徳井義実（チュートリアル）・桃月なしこ・内藤秀一郎・八木奈々
※第1部と第2部で出演者およびイベント内容が異なる。
注意事項
※イベント内容には過激な表現が含まれます。ご了承いただける方のみご応募をお願いします。
※予告なくイベント内容は変更となる場合がございます。
※入待ち出待ちは固く禁止とさせていただきます。
※車椅子でのご来場予定のお客様は、予めお問い合わせまでご連絡ください。
※出演者へのスタンド花やプレゼントの受け取りはお控えさせていただきます。何卒ご了承ください。
※当日客席を含む会場内の撮影があり、後日映像・写真を使用する場合がございます。
※撮影・録音・録画については一切禁止です。
※未就学児入場不可
【画像】すごいワードが記された『令和に官能小説読んでみます』公式グッズ
イベントタイトルは『令和に官能小説読んでみます』で、5月30日に東京・浅草花劇場を舞台に、前代未聞の「官能小説 朗読イベント」となる。
ドラマは、フランス書院で実際に起こった話をベースにした同名小説を原案に、ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ストーリーを描いた。
「長年エロスに関しては人一倍敬意を払ってきた」という徳井が実際の官能小説の朗読に挑戦するほか、深夜ドラマでは異例となった17分間ワンカット撮影の裏話など、放送後だからこそ言える撮影秘話が満載のアフタートークなど企画が盛りだくさんの内容となる。チケット先行抽選受付が、4月19日まで実施。
■イベント『令和に官能小説読んでみます』
開催日時：2026年5月30日（土）
第1部：開場14時00分／開演14時30分
第2部：開場18時00分／開演18時30分
会場：浅草花劇場（東京都台東区浅草2-28-1）
出演：
第1部 桃月なしこ・内藤秀一郎・八木奈々
第2部 徳井義実（チュートリアル）・桃月なしこ・内藤秀一郎・八木奈々
※第1部と第2部で出演者およびイベント内容が異なる。
注意事項
※イベント内容には過激な表現が含まれます。ご了承いただける方のみご応募をお願いします。
※予告なくイベント内容は変更となる場合がございます。
※入待ち出待ちは固く禁止とさせていただきます。
※車椅子でのご来場予定のお客様は、予めお問い合わせまでご連絡ください。
※出演者へのスタンド花やプレゼントの受け取りはお控えさせていただきます。何卒ご了承ください。
※当日客席を含む会場内の撮影があり、後日映像・写真を使用する場合がございます。
※撮影・録音・録画については一切禁止です。
※未就学児入場不可