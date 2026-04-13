スキージャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪混合団体銅メダリストの高梨沙羅（２９）が１３日、１２日にエスコンフィールドで行ったファーストピッチセレモニーの舞台裏を公開した。

セレモニー前のキャッチボールの様子や、テレビ中継のゲスト出演した様子、きつね耳をつけた姿、スタジアムビールを飲んで笑顔を浮かべる姿の動画を投稿した。

レアな姿にコメント欄やＳＮＳなどでは「キツネ耳カチューシャお似合いです」、「次はぜひきつねダンスもお願いします！」、「美しすぎる」、「おキツネチューシャ姿可愛い」、「ビールぷはー姿かわよい」との声が上がっていた。

セレモニーではポニーテールに「ＳＡＲＡ」と記された背番号８の日本ハムユニホーム、黒のパンツスタイル姿でマウンドに上がり、力強く投球。ノーバウンドこそならなかったが、ベース上を通り、ワンバウンドで捕手を務めた同じ日体大出身の矢沢のミットに収まった。投げた瞬間は口に右手を当てて苦笑い。「始球式５度目になるんですけど、届くことができなかったので悔しいです」と振り返っていた。