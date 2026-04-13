みずほ銀行とビザ・ワールドワイド・ジャパンは13日、キャッシュレス社会の実現に向けたパートナーシップ契約を締結した。みずほグループ全体で、クレジットカード決済の拡大に向けた協業を開始する。

具体的には、日本国内におけるクレジットカード決済の連携強化や、企業間（BtoB）におけるキャッシュレス化の推進、ユーザーの利便性を追求したキャッシュレス体験の検討が挙げられる。

日本におけるキャッシュレス決済比率は2025年で58％に到達（経済産業省が発表した新国内指標より）。2030年までに65％が見込まれており、日本政府も世界最高水準の「キャッシュレス決済比率80％」を目標としており、市場拡大が見込まれる。

2社は、クレジットカード決済におけるシステム連携やセキュリティ強化、加盟店ネットワークの拡充などで幅広い店舗で決済が利用できるようになることを目指す。クレジットカードを法人間取引でも利用しやすくする取り組みや、スマートフォンアプリの機能拡充や新たなデジタル決済手段の導入など、個人と法人ユーザーそれぞれでキャッシュレス決済の普及や機会拡大を目指すとしている。