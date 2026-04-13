堀ちえみ、子どもの新居を初訪問し驚き「想像以上にお洒落なお部屋」

タレントの堀ちえみが12日に自身のアメブロを更新。子どもの新居を初めて訪れたことを報告した。

この日、堀は「今夜は子の新居に、初めてお邪魔しました」と報告し、室内の写真を複数枚公開。「レコードもきれいにディスプレイ」された内装に「想像以上にお洒落なお部屋で、驚きました！家具や絵画はもちろんのこと、照明や小物も拘り抜いています」と絶賛した。

さらに「ダイニングの椅子の座り心地の良いこと！」と明かし「腰に負担が掛かりにくくて、長居しちゃいそう（笑）」とコメントした。

その後更新したブログでは「夕飯を作って、待ってくれていました」と子どもが手料理を振る舞ってくれたことを説明。「鰤のカルパッチョ」や「野菜サラダ」などを写真で紹介し「このソースがとても美味」「とにかく美味」とつづった。

続けて「仕事であちこち飛び回り、忙しい日々を過ごしているのに、お料理の腕前がさらにパワーアップしていて、これまた驚きましたよ」と感心した様子でコメント。メインのステーキについては「低温調理でゆっくり火を通したお肉」と調理法にも触れ「手作りソースもとにかく最高です」と称賛した。

最後に「もう今夜は上げ膳据え膳で、子の夫婦に大変お世話になってしまいました！」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。