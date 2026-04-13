「打てる人から並べてる」なぜ池山ヤクルトは強いのか 週末の巨人3連戦を勝ち越し 首位阪神に0.5差 球界OBの考察「バントしたんだよ」「こういうことが効いてくるんだよね」
池山監督の表情豊かな姿勢も話題を集めている（C）産経新聞社
ヤクルトは4月12日の巨人戦（東京ドーム）に2−0と勝利。カード勝ち越しを決めた。
先発は右腕、高梨裕稔。巨人打線を相手に7回一死まで1人の走者も許さず、緩急をつけたピッチングが光った。
【プロ野球解説】中日まさかの外野のミスで3連敗『四球が多い…』巨人”スタメンの起用法について言及”日本ハムとソフトバンクに見えた明確な差!!西武源田がまさかのエラー『大宮と相性悪い？』楽天打線要警戒！
2点リードの8回にはドラフト4位ルーキーの増居翔太にスイッチ。プロ初マウンドは緊張の場面となったが、走者を出しながらも無失点に抑え、9回のホセ・キハダにつなげる。先頭の代打、松本剛に四球を与えながらも力で押すパワーピッチングで後続を断ち、快勝となった。
ヤクルトはこの日の勝利で阪神に次ぐリーグ2番目の速さで10勝に到達。首位・阪神に0・5差と必死に食らいついている。
池山ヤクルトの快進撃には球界内から考察の声も上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は4月12日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】中日まさかの外野ミスで3連敗『四球が多い…』巨人“スタメンの起用法について言及”日本ハムとソフトバンクに見えた明確な差！！西武源田がまさかのエラー『大宮と相性悪い？』楽天打線警戒！」と題した動画を更新。週末3連戦の各球団の戦いぶりを振り返っている。
ヤクルトの12日のゲームに関しては「高梨が素晴らしかった」と絶賛。
7回1安打5三振の内容に「縦のゆさぶりがすごく良かった」として、巨人の長打力を持つ力のあるバッターに対しては「高めで勝負してたね」と緩急をつけたピッチングが生きたとした。
さらに攻撃面で注目したのは3回無死一、二塁の場面。「3番の古賀 打たすだろうな」とこれまではバントを極力しないことで知られていたとあって、ヒッティングと見ていたが「バントしたんだよ」「こういうことが効いてくるんだよね」と意表をつく作戦も得点につながったとした。
この試合では3回、バントでチャンスを拡大、その後、ホセ・オスナの内野ゴロの間に1点を先制、5回二死二、三塁から岩田幸宏の投手への適時内野安打でさらに1点を奪った。相手先発の井上温大も好投を続ける中、3回の古賀のバントなど、ベンチワークも光った。
高木氏は開幕から5カードを消化し、快進撃を続ける理由を「ヤクルトの打線を見ていると打てる人から並べてる」とコメント。
リードオフマンの長岡秀樹、2番にドミンゴ・サンタナを配置。「ここで確実にチャンスを作っていく」その後、3番に右打者のキャッチャーの古賀を入れることで意図としては「バントしてもいいし」、4番のオスナにランナーを出した形で回して、好循環につなげているとした。
さらに「下位打線は競わせておいて、当たっている選手を（4番の）オスナの後ろにつける」と若手選手も多いことで競わせることで打線の活性化も引き寄せているとした。
まさに池山マジックともいえる、様々な手法で勝利につなげている。ここまでチームの調子がいいことで「打順の組みかたも勘ぐるよね、何かあるんじゃないかと」と他球団も対策を強いられているとした。
開幕前は下馬評も低かったが、開幕5カードを消化し、10勝4敗、貯金6、首位の阪神に0.5差と必死に食らいついている。何より2軍監督時代も長く、若手選手の力も熟知している池山新監督が表情豊かに選手の背中を押している。好調は続きそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]