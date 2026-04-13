俳優・鈴木亮平が主演し、３月２９日に最終回を迎えたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」の公式Ｘ（旧ツイッター）が１３日に更新され、連ドラ初出演となった「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」のキーボード・藤澤涼架に関する“新事実”が明かされ、話題になっている。

同作で霧矢直斗を演じていた藤澤。公式Ｘでは「まだまだ #おかわりリブート を召し上がれ」と題して、放送終了後も「ウラ話」を度々投稿してきたが、今回「藤澤涼架さんのウラ話」として明かされたのは、「実は霧矢が藤澤さんに決まったのは撮影１０日前。レギュラーキャストで一番最後に決まりました」という衝撃の事実だった。「連ドラ初出演だった藤澤さん ご自身の撮影がない時も、現場に来て芝居を猛勉強」「霧矢がどうあるべきか悩んだのですが、藤澤さんが演じることになり、口調とか個性がはっきりして、あのような陽なキャラになりました」とつづられている。“土壇場”での出演決定となった藤澤だったが「撮影初日から永瀬さんと藤澤さんはすぐ仲良しに 撮影合間もいつも仲良くお話されていました」といい、作中でバディを組んだＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉とすぐに意気投合したようだ。

この投稿には「えーっ」「りょうちゃん…大変だったね」「凄すぎますって」「大忙しのミセスの裏でそんな急に配役決まってすごいな…」「ホントにお疲れさまでした」「え！？全話出演なのに１０日前に決定！？嘘でしょ！？」「直前過ぎない？！」「こんなウラ話があったとわ」など驚きの声が寄せられている。