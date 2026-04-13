【東北と東日本中心に5月並みの暖かさ 青森は桜開花】

きょうは高気圧に近い東北から東日本にかけて晴れる所が多いでしょう。一方、西日本は雲が広がりやすく、九州では所々で雨が降る見込みです。また、北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、日差しは出ますが、局地的ににわか雨がありそうです。日中は日差しが出る地域を中心に気温が上がり、東京と名古屋は24℃で5月中旬並み、仙台は21℃で5月下旬並みの陽気になります。青森ではきょう、桜の開花発表がありましたが、一気に桜が咲き進む暖かさになりそうです。

【画像・CGで見る】東京の16日間予報

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：12℃

青森 ：18℃ 盛岡：20℃

仙台 ：21℃ 新潟：21℃

長野 ：23℃ 金沢：23℃

名古屋：24℃ 東京：24℃

大阪 ：23℃ 岡山：23℃

広島 ：23℃ 松江：23℃

高知 ：23℃ 福岡：22℃

鹿児島：21℃ 那覇：28℃

【台風4号は発達の最盛期に 今週末は小笠原へ】

台風4号は発達の最盛期を迎えています。今後も暴風域を伴いながら北上を続け、週末は小笠原諸島に近づくおそれがあります。小笠原諸島では荒れた天気になる可能性があるため、今後の情報にご注意ください。その後は北東方向へ進み、本州への影響はないでしょう。

あすは再び西日本で雨の範囲が広がり、あさっては東日本や東北でくもりや雨になりそうです。今週も春らしく、天気が周期的に変わります。