RIIZE＆THE RAMPAGE、総勢21人で豪華ダンスコラボ【「The Performance」DAY1】
【モデルプレス＝2026/04/13】4月10日から12日の3日間にわたりKアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル「マイナビ presents The Performance」。10日には、ともに東京ドーム公演を成功させたRIIZEとTHE RAMPAGEによるライブが開催された。
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オープニングでは、RIIZEとTHE RAMPAGEのメンバーがそれぞれ登場し、迫力ある演出とともに会場のボルテージは一気に上昇。さらに、互いに握手やハグを交わす姿に会場の熱気は一層高まり、最後は総勢21人を超えるメンバーがステージに集結。観客からは歓声が巻き起こった。
その後トップバッターとして登場したTHE RAMPAGEは、「CyberHelix」「SILVER RAIN」「SWAG ＆ PRIDE」など序盤からパワフルなパフォーマンスを連発。中盤では、ユニットステージをはじめ、ダンスとボーカルそれぞれの魅力が際立つ多彩なステージを展開した。「STARRY LOVE」「KIMIOMOU」ではエモーショナルな歌声で観客を魅了したほか、パフォーマーによるステージではキレのあるダンスで会場を盛り上げた。
そして見どころとなったのが「BURN」でのスペシャルコラボレーション。楽曲の中盤でRIIZEのメンバーがステージに登場し、THE RAMPAGEとともにダンスを披露すると、会場の熱気は最高潮に。その後も、疾走感あふれる「16BOOSTERZ」や、グルーヴ感が光る「ROLL UP」、会場の一体感を高める「Fandango」、そしてライブ定番曲として人気の「100degrees」などを立て続けに披露。全15曲にわたるステージで、THE RAMPAGEの多彩な魅力を存分に届け、前半を力強く締めくくった。
続いて登場したRIIZEは、オープニングナンバー「Fame」で一気に会場の空気を引き寄せると、パワフルなダンスが印象的な「Siren」や、日本デビュー曲「Lucky」、爽やかな魅力が光る「Love 119 （Japanese.ver）」など全13曲を披露。フレッシュさと完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了した。
MCではショウタロウが「2年ぶりにThe Performanceに帰ってきました！あの時より熱気がすごいですね」とコメント。アントンも「THE RAMPAGE先輩たちが本当にかっこよくて優しくて、スペシャルコラボステージができて本当に嬉しかったです」と共演への喜びを明かした。また後半では、デビュー曲「Get A Guitar」をはじめ、エモーショナルな魅力が光る「Memories」や、エネルギッシュなパフォーマンスが印象的な「Fly Up」などを披露。伸びやかなボーカルとダイナミックなパフォーマンスで会場を包み込んだ。
さらに終盤の「Boom Boom Bass」では再びスペシャルコラボが実現。ダンスブレイクでTHE RAMPAGEのメンバーが登場し、グループの垣根を越えた圧巻のパフォーマンスを披露した。観客からは再び歓声が巻き起こり、初日公演は終始熱気に包まれたまま幕を閉じた。本公演の様子はABEMAにて1週間無料配信中。（modelpress編集部）
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◆THE RAMPAGE＆RIIZE、夢のコラボステージ
オープニングでは、RIIZEとTHE RAMPAGEのメンバーがそれぞれ登場し、迫力ある演出とともに会場のボルテージは一気に上昇。さらに、互いに握手やハグを交わす姿に会場の熱気は一層高まり、最後は総勢21人を超えるメンバーがステージに集結。観客からは歓声が巻き起こった。
そして見どころとなったのが「BURN」でのスペシャルコラボレーション。楽曲の中盤でRIIZEのメンバーがステージに登場し、THE RAMPAGEとともにダンスを披露すると、会場の熱気は最高潮に。その後も、疾走感あふれる「16BOOSTERZ」や、グルーヴ感が光る「ROLL UP」、会場の一体感を高める「Fandango」、そしてライブ定番曲として人気の「100degrees」などを立て続けに披露。全15曲にわたるステージで、THE RAMPAGEの多彩な魅力を存分に届け、前半を力強く締めくくった。
◆RIIZE、コラボに喜び
続いて登場したRIIZEは、オープニングナンバー「Fame」で一気に会場の空気を引き寄せると、パワフルなダンスが印象的な「Siren」や、日本デビュー曲「Lucky」、爽やかな魅力が光る「Love 119 （Japanese.ver）」など全13曲を披露。フレッシュさと完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了した。
MCではショウタロウが「2年ぶりにThe Performanceに帰ってきました！あの時より熱気がすごいですね」とコメント。アントンも「THE RAMPAGE先輩たちが本当にかっこよくて優しくて、スペシャルコラボステージができて本当に嬉しかったです」と共演への喜びを明かした。また後半では、デビュー曲「Get A Guitar」をはじめ、エモーショナルな魅力が光る「Memories」や、エネルギッシュなパフォーマンスが印象的な「Fly Up」などを披露。伸びやかなボーカルとダイナミックなパフォーマンスで会場を包み込んだ。
さらに終盤の「Boom Boom Bass」では再びスペシャルコラボが実現。ダンスブレイクでTHE RAMPAGEのメンバーが登場し、グループの垣根を越えた圧巻のパフォーマンスを披露した。観客からは再び歓声が巻き起こり、初日公演は終始熱気に包まれたまま幕を閉じた。本公演の様子はABEMAにて1週間無料配信中。（modelpress編集部）
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