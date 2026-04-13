お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が12日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）にゲスト出演。資格を取得したきっかけを明かした。

番組では八木について銀行員でも取得が難しい、合格率およそ12パーセントの超難関国家資格、ファイナンシャルプランナー（FP）1級を持つお金の専門家と紹介した。全国各地で開かれた、お金にまつわる講演会は常に満員。圧倒的な知識にまつわる著書も好調で、「年収300万円で心の大富豪」はAmazon売上ランキングで1位を記録したと伝えた。

またFP1級だけでなく、仕事として株式などの金融商品を勧めたり販売したりできる一種外務員資格も取得。まさにお金のプロと表現した。

この日は学校の授業形式の先生役として登場。生徒役のお笑いタレント・陣内智則が「そもそもファイナンシャルプランナーってよく聞きますけど、どういうことなんですか？」と質問すると、八木は「まあお金全般、不動産とか金融とか、生命保険とか、全般的に扱うっていうか、相談に乗れるようなところ」と説明した。

「困ったときに、誰に言うたらええねんやろってなるやないですか。自分自身が家買う時になんぼぐらいの家買えるんやろとか、とにかくお金にまつわることみたいなときに1回行ってみて相談していただく」と続けた。

FPとなったのはいつかと問われ、「3年半ぐらい前」と八木。「というか、仕事全部なかったんですよ」とぶっちゃけ、「仕事がね、お昼の皆さん出られている、帯のやつとか、木曜日の担当10年やって、大阪も（番組）2本ぐらいやって。静岡でラジオやって4本ぐらいあったんですけれど、4本全部終わりました」と理由を明かした。

陣内が「なんで終わったと思います？」と尋ねると、「それはね、不祥事もなんもなかったんでね、実力で終わりました」と平然と話した。