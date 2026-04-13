【セリエA】パルマ 1−1 ナポリ（日本時間4月12日／エンニオ・タルディーニ）

【映像】鈴木彩艶が「60m級キック」でゴール演出

日本代表GKがスーパーゴールをお膳立てした。パルマの守護神・鈴木彩艶が持ち味のロングキックから開始33秒弾を演出すると、ファンも歓喜と興奮の声を寄せている。

日本時間4月12日のセリエAの第32節で、リーグ13位のパルマはホームで同2位のナポリと対戦。鈴木は怪我明けから4試合連続のスタメンに名を連ねると、キックオフ直後にいきなり魅せた。

試合開始直後にペナルティーエリア内でボールを受けた鈴木は、チラッと前線を見てから、右足を振るロングフィード。このボールがグングン伸びて約60m先のFWネスタ・エルフェージュが競り合って左に落とすと、一気に抜け出したFWガブリエル・ストレフェッザが右足でフィニッシュ。美しいシュートは右ポストを叩いてネットを揺らした。

パルマは格上相手にブロックを敷いてカウンターを狙う想定だったはずだが、まさかの開始33秒で先制。このシーンには解説・南雄太氏（元日本代表GK）も「ナポリからすると、（エルフェージュに）2人で競りにいってしまい、負けたのでストレフェッザをフリーにしてしまった。コミュニケーションのミス」と説明。さらに「ただ、鈴木彩艶のキックがこのゴールを生みました。序盤は相手も前から来てプレスをかけたいので、彼のキックは一発で裏返せるので今みたいなキックは非常に武器になる」と続けた。

南氏は日本代表での運用にも期待

衝撃的な先制弾はSNS上でも話題に。ファンからは「相手が汗をかく時間さえなかった」「鈴木彩艶マジでエグい」「開始早々でこの精度のキックはヤバすぎる」「ありえないよ…」「キック力がほんとにやばすぎる」「戦術鈴木彩艶炸裂w」「もはや芸術的！」「ザイオンありえないって」「ザイオン凄すぎる」「鈴木彩艶はゴールキーパーじゃない、彼はただイタリアで道に迷ったNFLのクォーターバックだ」と、守護神を絶賛する声が数多く集まった。

さらには、南氏が試合前に「キックオフからのロングキックでチャンスになる形もあるので、日本代表もやったほうがいいのではないかといつも思う。それくらい鈴木のキックは魅力がある」と話したように、ファンも「やっぱザイオンのロングフィードは武器になる可能性あるよなW杯」「W杯、ザイオンのキック→上田綺世のポストからのゴールが見えました」と、日本代表においても“戦術ザイオン”に期待するポストも多く見られた。

なお、試合はその後ナポリが攻め続け、パルマがブロックを敷いて守る展開。前半は無失点で食い止めたものの、後半に入りさらに押し込まれると60分に牙城を崩され同点に追いつかれ、1−1のドローでタイムアップとなった。

ただし、鈴木は終始安定感のあるプレーを披露。南氏も「ほぼノーミスだった。パンチする、キャッチするの判断を含めて。ストレフェッザがMVPですけど、鈴木彩艶でもおかしくないかなというパフォーマンスだった」と、その出来栄えに太鼓判を押した。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

