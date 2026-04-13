ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。13日は、「熊本地震の教訓 消えた余震表現と災害関連死」です。社会部・災害担当、藤吉記者がお伝えします。

■熊本地震の教訓 消えた「余震」表現

今週で熊本地震から10年となります。

2016年の4月14日、熊本県で震度7の地震がありました。最初、気象庁はこれを“本震”と想定して、その後の震度6強などは大きな揺れの後の“余震”と考えていました。

しかし、その28時間後の16日未明、震度7で、14日の規模を上回る地震が発生しました。

地震のエネルギーでみると、14日の地震の16倍でした。

――「余震」というと、どうしても最初の地震よりも大きな地震はこないだろうという印象がある分、非常に驚かされました。

こうした熊本地震を受けて、気象庁の注意の呼びかけ方が変わりました。

■地震後の気象庁の呼びかけ

熊本地震までは、地震の呼びかけで「今後の余震活動などに十分に注意」という表現を使っていました。

一方、2024年の能登半島地震では、「1週間程度 最大震度7程度の地震に注意」というふうに、同じ程度の地震に注意するよう呼びかけています。

――「余震」というワード自体が使われなくなりましたね。

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こうした熊本地震の特徴から、避難の面でも教訓になる点があります。

まず重要なのは、また大きな地震がくるかもしれないと考えて、崩れかけた建物や崖に当面の間、近づかないことです。実際に熊本地震では、1回目の揺れでは持ちこたえた建物が、2回目の地震で倒壊するケースが相次いで、被害も拡大しました。

また、熊本地震は海ではなく陸の浅いところでおきているのですが、このような地震は、強い揺れがすぐにきて、緊急地震速報が間に合わない可能性があります。

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緊急地震速報からどのくらいの時間で揺れがきたかを示した地図です。

赤枠の「0」は、揺れと速報に時間差がなかった場所です。このように緊急地震速報が間に合わないケースもあるので、日頃から耐震化や家具の固定をすることが重要です。

■熊本地震 死者の約8割が「災害関連死」

もう一つは、「災害関連死」への対策についてです。熊本地震は、死者のおよそ8割が地震の直接的な被害ではなく、その後の生活環境の悪化などによる関連死でした。

こうしたことを踏まえ、「TKB48」という考え方が提案されています。

――聞きなじみがあって覚えやすいワードではありますが、何の略なんでしょうか？

TKBはそれぞれトイレ、キッチン、つまり食事と、ベッドの頭文字で、これらを48時間以内に避難所に導入するという考え方です。

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去年、長野県で行われた、日本と同じく地震大国とされるイタリア式の訓練です。

被災地から離れた備蓄拠点から、トイレやベッドなどを1セットでトラックで運び込みます。発災から12時間後には、すべての設置が完了しました。ドーム型のシェルターの中には、段ボールベッドなどが設置されていて、キッチンカーでは温かい食事も提供されます。

――できるだけ被災前の日常にスピーディーに近づけていくということですね。

避難所・避難生活学会の水谷代表理事によりますと、日本式との大きな違いは、「標準化」だということです。

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日本は、被災した自治体が住民を助けることになっているのですが、自治体によって対応には差が生まれてしまいます。一方、イタリアでは、被災地の外からくる支援部隊が避難所を整備。訓練を受けた支援者が温かい食事などを48時間以内に提供する流れが、「システム化」されているということです。

――自治体がやるか、自治体の外の部隊が整備をするかという微妙な違いがあるということで、日本も取り入れられる良い部分は取り入れていけると良いですね。

携帯トイレを備蓄するなど、会社や家庭で日頃からできる備えと両輪で進めることが大切です。