「プライベート？」鈴木亮平、海外ショットを公開！ 「ホントにいつ行ってるんですか？」「胸板厚い」
俳優の鈴木亮平さんは4月12日、自身のInstagramを更新。海外ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】鈴木亮平と海外の大自然
ファンからは「うわ〜〜壮大！！！」「絵画のような世界やな…」「プライベート？」「ホントにいつ行ってるんですか？」や「胸板厚い」「超絶かっこいい」「絵になりすぎてます」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】鈴木亮平と海外の大自然
「うわ〜〜壮大！！！」鈴木さんは「Once in Kenya. いつかのケニア」とつづり、ケニアで撮影した7枚の写真を投稿。大自然を満喫するサングラス姿の鈴木さんや、サバンナの中の野生動物たちが写っています。日本では見ることのできない、雄大な景色です。
ファンからは「うわ〜〜壮大！！！」「絵画のような世界やな…」「プライベート？」「ホントにいつ行ってるんですか？」や「胸板厚い」「超絶かっこいい」「絵になりすぎてます」といった声が寄せられました。
「パラグアイをのんびり散歩」2月7日の投稿では「パラグアイをのんびり散歩」とつづり、パラグアイで撮影した動画を公開した鈴木さん。異国の街を散歩する姿に「行動力が凄いです」「視界も高くてたまらん」「リアルに旅行してるみたい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)