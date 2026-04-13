「歌上手すぎる」マクドナルド、元日向坂46・齊藤京子のアカペラ音源公開！ 「ガチいい声すぎる」
マクドナルド公式X（旧Twitter）は4月13日に投稿を更新。元日向坂46で俳優の齊藤京子さんのアカペラ音源を公開しました。
【動画】齊藤京子の“歌上手すぎる”アカペラ音源
コメントでは「きょんこ歌上手すぎる」「アカペラまでありがとうございます」「きょんこはやっぱり歌って欲しい！」「やっぱり歌が良いのよ」「ガチいい声すぎる」などの声が寄せられています。
マクドナルドは、「ひるマック」と題し、平日10時30分〜14時まで限定で、通常670円（税込み）の「てりやきマックバーガー セット」が600円（同）で買えるキャンペーンを実施中です。
【動画】齊藤京子の“歌上手すぎる”アカペラ音源
「やっぱり歌が良いのよ」同アカウントは「齊藤京子さんのアカペラ音源がこちら」とつづり、動画を1本載せています。スタジオでヘッドホンをつけてマイクに向かい、「Yeah！ズバッとランチタイム」と歌う齊藤さんの様子です。
コメントでは「きょんこ歌上手すぎる」「アカペラまでありがとうございます」「きょんこはやっぱり歌って欲しい！」「やっぱり歌が良いのよ」「ガチいい声すぎる」などの声が寄せられています。