マクドナルド公式Xは4月13日に投稿を更新。元日向坂46で俳優の齊藤京子さんのアカペラ音源を公開し、注目を集めています。（サムネイル画像出典：マクドナルド公式Xより）

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マクドナルド公式X（旧Twitter）は4月13日に投稿を更新。元日向坂46で俳優の齊藤京子さんのアカペラ音源を公開しました。

【動画】齊藤京子の“歌上手すぎる”アカペラ音源

「やっぱり歌が良いのよ」

同アカウントは「齊藤京子さんのアカペラ音源がこちら」とつづり、動画を1本載せています。スタジオでヘッドホンをつけてマイクに向かい、「Yeah！ズバッとランチタイム」と歌う齊藤さんの様子です。

コメントでは「きょんこ歌上手すぎる」「アカペラまでありがとうございます」「きょんこはやっぱり歌って欲しい！」「やっぱり歌が良いのよ」「ガチいい声すぎる」などの声が寄せられています。

マクドナルドは、「ひるマック」と題し、平日10時30分〜14時まで限定で、通常670円（税込み）の「てりやきマックバーガー セット」が600円（同）で買えるキャンペーンを実施中です。

YouTube動画も公開

10日、マクドナルドの公式YouTubeチャンネルは齊藤さんが登場する動画『ひるまック「Yeah! めっちゃウィークディ」』も公開。広々としたベランダで平日のランチにマクドナルドを食べる齊藤さんの姿が映っています。歌も振り付けも完成度がとても高いので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:All About ニュース編集部)