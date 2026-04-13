ユニクロ「UT」、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』デザイン登場 MEN＆キッズで展開
ユニクロは24日より。グラフィックTシャツブランド「UT」にて「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーUT」を販売する。
【写真】キノピオが主役！やさしいボディカラーが特徴 コラボシャツ一覧公開
同日に公開される映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した企画。映画のワクワクや躍動感が詰まったカラフルなデザインや、ポケットのディテールにこだわったデザインとなる。
販売に合わせてユニクロ店内では、マリオ役の宮野真守が店内放送に登場。本コレクションの魅力について熱く語る。
コレクションは「MEN Tシャツ（4柄）」が1990円。サイズはXS〜4XL。「KIDS Tシャツ（4柄）」が990円。サイズは100〜160となる。100・XS・XXL・3XL・4XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとなる。
●MEN
・映画に登場するキャラクターたちを集めた存在感のあるデザイン。ギャラクシーの世界観の中で活躍するマリオや仲間たちをバランスよく配置し、映画の楽しさを一枚で表現した。ファン心をくすぐるコーディネートの主役になるUT。
・映画の壮大な宇宙の世界観を表現したデザイン。フロントには銀河へ飛び出すマリオとヨッシーの躍動感あふれる姿を描いた。バックには、ハテナブロックを叩いた瞬間をイメージしたグラフィックをあしらい、遊び心のある一枚。
・キノピオを主役にした親しみやすいデザイン。やさしいボディーカラーを採用し、幅広いスタイリングに取り入れやすい一枚に仕上げた。
・映画の世界に登場するヨッシーを、 ワンポイントで表現。シンプルなデザインながら、キャラクターの魅力を楽しめる。デイリーに着やすく、幅広いコーディネートに活躍する一枚。
●KIDS
・今回のテーマである宇宙をモチーフにした、前後で楽しめるデザイン。フロントには、マリオとルイージが元気いっぱいに宇宙へ飛び出す姿を描いた。バックには、ハテナブロックを叩いた瞬間をイメージしたグラフィックをあしらい、前後で連動した楽しい一枚。
・『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に登場するキャラクターたちを集めた、存在感のあるデザイン。ギャラクシーの世界観の中で活躍するマリオや仲間たちをバランスよく配置し、映画の楽しさを一枚で表現した。大人の商品とリンクした着こなしも楽しめるUT。
・フロントはポケットをハテナブロックに見立て、コインが飛び出しているような楽しいデザイン。バックには、マリオ、ルイージ、ピーチ姫、キノピオヨッシーを集めたキャラクター集合柄を配置し、にぎやかな一枚。
・映画の壮大な宇宙の世界観を表現したデザイン。フロントには、銀河へ飛び出すマリオとヨッシーの躍動感あふれる姿を描いた。大人の商品と連動した着こなしも楽しめる。
【写真】キノピオが主役！やさしいボディカラーが特徴 コラボシャツ一覧公開
同日に公開される映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した企画。映画のワクワクや躍動感が詰まったカラフルなデザインや、ポケットのディテールにこだわったデザインとなる。
販売に合わせてユニクロ店内では、マリオ役の宮野真守が店内放送に登場。本コレクションの魅力について熱く語る。
●MEN
・映画に登場するキャラクターたちを集めた存在感のあるデザイン。ギャラクシーの世界観の中で活躍するマリオや仲間たちをバランスよく配置し、映画の楽しさを一枚で表現した。ファン心をくすぐるコーディネートの主役になるUT。
・映画の壮大な宇宙の世界観を表現したデザイン。フロントには銀河へ飛び出すマリオとヨッシーの躍動感あふれる姿を描いた。バックには、ハテナブロックを叩いた瞬間をイメージしたグラフィックをあしらい、遊び心のある一枚。
・キノピオを主役にした親しみやすいデザイン。やさしいボディーカラーを採用し、幅広いスタイリングに取り入れやすい一枚に仕上げた。
・映画の世界に登場するヨッシーを、 ワンポイントで表現。シンプルなデザインながら、キャラクターの魅力を楽しめる。デイリーに着やすく、幅広いコーディネートに活躍する一枚。
●KIDS
・今回のテーマである宇宙をモチーフにした、前後で楽しめるデザイン。フロントには、マリオとルイージが元気いっぱいに宇宙へ飛び出す姿を描いた。バックには、ハテナブロックを叩いた瞬間をイメージしたグラフィックをあしらい、前後で連動した楽しい一枚。
・『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に登場するキャラクターたちを集めた、存在感のあるデザイン。ギャラクシーの世界観の中で活躍するマリオや仲間たちをバランスよく配置し、映画の楽しさを一枚で表現した。大人の商品とリンクした着こなしも楽しめるUT。
・フロントはポケットをハテナブロックに見立て、コインが飛び出しているような楽しいデザイン。バックには、マリオ、ルイージ、ピーチ姫、キノピオヨッシーを集めたキャラクター集合柄を配置し、にぎやかな一枚。
・映画の壮大な宇宙の世界観を表現したデザイン。フロントには、銀河へ飛び出すマリオとヨッシーの躍動感あふれる姿を描いた。大人の商品と連動した着こなしも楽しめる。
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