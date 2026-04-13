７日、２０２６広州（国際）舞台設備・機器、スマート音響・照明製品技術展覧会の会場。（広州＝新華社記者／膺璇）

【新華社広州4月13日】中国広東省広州市で6〜8日、舞台装置の大規模見本市「2026広州（国際）舞台設備・機器、スマート音響・照明製品技術展覧会（GETshow）」が開催された。展示規模は15万平方メートルに及び、世界の有名ブランド企業千社余りが一堂に会してプロ用照明・音響機器、LEDディスプレー、舞台機構、舞台用特殊効果など、産業チェーン全体を網羅する製品を展示。世界80カ国・地域以上から専門視察団100団体余り、業界のプロ、専門家8万人余りが来場し、意向成約額は累計で450億元（1元＝約23円）を上回った。

中国製の照明・音響機器など舞台関連設備・機器の世界シェアは8割を超え、中でも広東省は最も重要な産業拠点となっている。省内には中国全体の85％以上に及ぶ関連企業が集積。同産業の年間総生産額は中国全体の8割を占め、その製品やサービスは中国ひいては世界最高レベルの「標準装備」となりつつある。

７日、２０２６広州（国際）舞台設備・機器、スマート音響・照明製品技術展覧会の会場でオリジナルテーマ文化・観光ライトショー「極 ＳＨＯＷ」に魅了される来場者。（広州＝新華社配信）

GETshowでは、省内企業が最先端技術や革新的なソリューションを集中的に披露し、没入型体験シーンを創出した。中でもオリジナルテーマ文化・観光ライトショー「極 SHOW」は人工知能（AI）を活用し、ロボットやピアノ、太極拳、ストリートダンスといった要素を没入型の美的空間に溶け込ませ、大勢の来場者を魅了した。

広州市文化観光装備業界協会の黄沛凌（こう・はいりょう）会長は「広東省は視覚的インパクトのある一連の知的財産権（IP）の展示空間を構築することで、従来の設備機器販売だけのビジネスモデルを打破し、製品とコンテンツ、サービスの協調的発展を推進していきたい」と説明。見本市でのさまざまなシーンの創出を通じて、中国製の舞台設備・機器が単品での輸出からシステムソリューションの輸出へと飛躍したことを世界に示したいと語った。（記者/膺璇）

８日、２０２６広州（国際）設備・機器、スマート音響・照明製品技術展覧会の会場で舞台設備・機器を見て回る来場者。（広州＝新華社配信）

７日、２０２６広州（国際）舞台設備・機器、スマート音響・照明製品技術展覧会の会場でライトショーに魅了される来場者。（広州＝新華社配信）

７日、２０２６広州（国際）舞台設備・機器、スマート音響・照明製品技術展覧会の会場で照明機器を見て回るバイヤー。（広州＝新華社配信）