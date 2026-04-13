今回は、中学時代に自分をいじめた女性と、大人になって立場が逆転した話を紹介します。

かつてのいじめっ子と大人になり再会し…

「私は中学時代家庭が貧しかったのですが、そのせいで金持ち家庭の娘のMという女からひどいいじめを受けていました。それから10年以上経った今でもそのことは忘れませんし、Mを絶対に許せません。

そして大人になり、大病院の院長の息子と結婚した私は、娘の幼稚園でMと再会したんです。Mの結婚相手は普通の会社員のようで、ひそかに『立場が逆転したな』と思いました。

その後、Mの娘が命にかかわる大怪我をしたのですが、Mの娘は特殊な血液型タイプで、誰も輸血できず困っていたところを、私が助けてあげました。

Mには『お礼をするわ』と言われましたが、『うちがお金に困ってると思う？』『あんたのところと違って旦那が稼いでるから』と言い、お金は一切受け取りませんでした」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年4月）

▽ この女性は、中学時代かなり陰湿ないじめをされていたようです。そのいじめた相手と、大人になって再会するなんて思ってもいなかったことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。