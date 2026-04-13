ブルズの河村勇輝が3本の3Pを含むキャリアハイ14得点…NBA2シーズン目が終了

4月13日（現地時間12日）、シカゴ・ブルズが敵地のアメリカン・エアラインズ・センターに乗り込み、ダラス・マーベリックスとのレギュラーシーズン最終戦に臨んだ。

ブルズはトレイ・ジョーンズ、コリン・セクストン、レナード・ミラー、パトリック・ウィリアムズ、ロックレン・オルブリックが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はベンチから出場した。

河村は第2クォーター開始から出場。2本のシュートを放ったものの、いずれも失敗に終わった。次に出番が訪れたのは、88－119と大差がついた第4クォーターのスタートから。開始1分1秒から連続で3ポイントシュートを沈めると、その後も積極的に仕掛け、14分48秒のプレータイムで3本の長距離砲を含むNBAキャリアハイ14得点に2リバウンド1アシストを記録した。

ブルズはマブスに128－149で敗戦。イースタン・カンファレンス12位となる31勝51敗の成績でシーズンを終えた。

河村にとってのNBA2シーズン目が終了。シーズン序盤は血栓のため出遅れたものの、1月にブルズと2ウェイ契約を結ぶと、Gリーグのウィンディシティ・ブルズと行き来しながらNBA18試合に出場し、1試合平均11.6分のプレータイムで同3.4得点1.8リバウンド2.6アシストをマークした、

■試合結果



ダラス・マーベリックス 149－128 シカゴ・ブルズ



DAL｜45｜35｜39｜30｜＝149



CHI｜34｜22｜32｜40｜＝128



Yuki with back-to-back threes 🎯@KawamuraYuki | @CHSN__ pic.twitter.com/O8KtjstnwW

- Chicago Bulls (@chicagobulls) April 13, 2026

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