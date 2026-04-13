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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「２０２５年のＩＰＯ」が２１位となっている。



２５年はＩＰＯ市場で６０社強の新規上場企業があり、３月に新規上場したＪＸ金属<5016.T>が人気化したことなどが話題を集めた。東証は「東証グロース市場改革」を進め、脱「小粒上場」の流れが強まったことも注目された。



そんななか、２６年ＩＰＯが始まったが、今月２日に新規上場したビタブリッドジャパン<542A.T>まで、新規公開株は年初から７社連続で初値が公開価格を下回ったことが注目された。



ただ、６日のシステムエグゼ<548A.T>は、初値が公開価格を約１２％上回ったことから、連敗記録はストップした。７日のヒトトヒトホールディングス<549A.T>は再び、初値が公開価格を下回ったが、９日のソフトテックス<550A.T>の初値は公開価格を約６５％上回った。



今月下旬にかけては２１日にバトンズ<554A.T>、２４日に梅乃宿酒造<559A.T>などが登場する。海外では米国の宇宙開発企業のスペースＸによる超大型ＩＰＯが６月にも行われる可能性があるとの観測も出ており、高い関心を集めている。



出所：MINKABU PRESS