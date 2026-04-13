ラ・リーガ主審がカードを忘れて借りる事態…レトロ・マッチデーで珍事「原始的な時代への意図せぬオマージュ」
12日に行われたラ・リーガ2部のウエスカ対デポルティボで、主審がカードをロッカールームに忘れる珍事が発生した。
この試合の前半22分、ウエスカMFハビ・ミエルのファウルに対して主審はイエローカードと判定した。ところがポケットに手を入れたもののカードが見つからない異例の展開に。どうやらカードを入れ忘れていたようで、主審は慌てて第4審判員からイエローカードとレッドカードをそれぞれ借りると改めてミエルにイエローカードを提示した。
この試合はリーグの「レトロ・マッチデー」企画に合わせて中継グラフィックやボールに昔のデザインが採用されており、審判ユニフォームも古風なデザインになっていた。スペインメディア『スポルト』はそうした試合での珍事を「カードがなかった時代という、サッカーのさらに原始的な時代への意図せぬオマージュのように思われた」とジョーク気味に伝えている。
なお、イエローカードとレッドカードは1970年のメキシコワールドカップで初めて採用された。それまでは口頭で懲戒措置を伝える形だったが、言語の垣根を越えて視覚的に分かりやすく伝えるため現在の方式に変わった。
この試合の前半22分、ウエスカMFハビ・ミエルのファウルに対して主審はイエローカードと判定した。ところがポケットに手を入れたもののカードが見つからない異例の展開に。どうやらカードを入れ忘れていたようで、主審は慌てて第4審判員からイエローカードとレッドカードをそれぞれ借りると改めてミエルにイエローカードを提示した。
なお、イエローカードとレッドカードは1970年のメキシコワールドカップで初めて採用された。それまでは口頭で懲戒措置を伝える形だったが、言語の垣根を越えて視覚的に分かりやすく伝えるため現在の方式に変わった。
¡LE PASÓ LA DEL WORKBOOK!— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 12, 2026
Al árbitro del Huesca-Deportivo se le olvidaron las tarjetas y no se dio cuenta hasta el minuto 22 cuando tenía que mostrar una pic.twitter.com/9By5tSd94E